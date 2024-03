Świat reaguje na zamach w Rosji. Głos zabrała Julia Nawalna

Do ataku przyznało się Państwo Islamskie (ISIS). Nie ma na razie dowodów na to, że rzeczywiście bojownicy ISIS dokonali tego zamachu. Jednak anonimowy amerykański urzędnik poinformował CBS News, że " USA nie mają powodu, "by wątpić w twierdzenia ISIS". Tym bardziej że wcześniej amerykański wywiad ostrzegał Rosję przed takim atakiem.