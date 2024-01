Świat pisze o pogodzie w Finlandii. Temperatury zamroziły wyobraźnię

Według aktualnej prognozy silne mrozy utrzymają się w Finlandii co najmniej do weekendu. Mróz w niektórych częściach kraju może spaść poniżej 40 stopni Celsjusza. W stolicy Finlandii będzie jednak cieplej. Temperatura w Helsinkach ma oscylować w granicach minus 15-20 stopni Celsjusza - podało Associated Press.