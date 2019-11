Swastyka na profilu Bundeswehry. "Skandal"

Na Instagramie niemieckiej armii pojawiło się zdjęcie munduru Wehrmachtu ze swastyką. Post wywołał falę krytyki. Został już usunięty, a ministerstwo obrony bije się w piersi.

Fotografia była częścią cyklu, który miał pokazać, jak na przełomie wieków mundury wpływały na modę. Zdjęcie opatrzone było opisem "do dziś elementy stylu wojskowego utrzymują się w haute couture”. Obok mrugał napis "retro”.

"Niebywały skandal"

Fotografia wywołała falę krytyki. Tobias Lindner z partii Zielonych zażądał natychmiastowego wyjaśnienia, jak mogło dojść to takiej sytuacji. Tobias Pflueger z partii "Lewica" nazwał publikację zdjęcia "niebywałym skandalem”. – Wygląda na to, że do dziś nie ma prawdziwej wrażliwości dla historycznych podstaw – powiedział telewizji ARD.