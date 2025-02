Susza się potęguje. Niżówka hydrologiczna w Polsce

Poziom wód powierzchniowych i podskórnych w Polsce w lutym jest alarmująco niski. Andrzej Jagielski z Państwowego Instytutu Geologicznego wyjaśnia, że głównym powodem jest brak pokrywy śnieżnej, która umożliwia stopniowe przenikanie wody do gleby.

Zjawisko to, znane jako niżówka hydrologiczna, wiąże się z ograniczoną infiltracją wody do głębszych warstw wodonośnych. - W efekcie obniża się zwierciadło wód gruntowych, co może skutkować utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych albo wysychaniem strumieni czy mniejszych jezior - wyjaśnia Andrzej Jagielski.

Obecnie niżówka występuje w 20 punktach obserwacyjnych, co stanowi ponad 10 proc. wszystkich badanych miejsc, głównie we wschodniej części kraju.

Sytuację mogą poprawić lekkie i długotrwałe opady

Susza oraz brak pokrywy śnieżnej zimą są głównymi przyczynami tego stanu rzeczy. - Dzięki pokrywie śnieżnej, woda stopniowo i powoli przenika w głąb gleby, zasilając zasoby wód powierzchniowych - tłumaczy Jagielski. Gwałtowne opady powodują szybki spływ wody do rzek i dalej do morza, co sprawia, że woda staje się nieprzydatna do spożycia.

Obecna sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ większość wody, która spadła zimą, szybko spłynęła do morza. W Polsce wykorzystuje się ok. 20 proc. podziemnych zasobów wody słodkiej, co oznacza, że problem może się pogłębić w przyszłości, jeśli brak pokrywy śnieżnej będzie się powtarzał.