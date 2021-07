Suski zapowiada ważną zmianę w "lex TVN". PiS ma poprzeć poprawkę Kukiza

- Niemcy wbrew ustaleniom o bezpieczeństwie energetycznym budują gazociąg Nord Stream 2. Stany Zjednoczone wyraziły na to zgodę. Angela Merkel mówi, że to ‘’tylko biznes’’. Dla nas ustawa medialna to też ‘’tylko biznes’’. Każdy ma prawo dbać o własne interesy - uważa poseł PiS.