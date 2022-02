Suski o Polskim Ładzie. Program wyszedł "tak średnio"

O te doniesienia był pytany w Polskim Radiu poseł PiS Marek Suski. - Rzeczywiście sposób wprowadzenia tego Polskiego Ładu, za który premier przepraszał i nawet mówił, że zapewniało go Ministerstwo Finansów, że będzie tak, jak mówił - że do 12 800 zł wynagrodzenia nikt nie straci, a później się okazało, że jak przyszły wytyczne z ministerstw, to ludzie już powyżej 5 tys. ponosili straty - mówił.