Surowa kara dla polskich turystów. Złamali zasadę, której wiele osób nie zna

Zakazane jest skakanie do kanałów, śmiecenie, chodzenie w strojach kąpielowych, malowanie graffiti czy zakładanie kłódek na mostach. Karmienie gołębi również jest zabronione. W ubiegłym roku grupa turystów z Niemiec postanowiła zorganizować piknik w pobliżu Campo San Zaccaria, co skończyło się dla nich karą w wysokości 1050 euro (ok. 4830 zł).