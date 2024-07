Superowoc dla oczu - mniej znane korzyści jedzenia borówek

Czas na polskie superowoce

Borówkę za sprawą jej niezwykle cennych właściwości antyoksydacyjnych zalicza się do tak zwanych superowoców, szerzej superżywności (superfood, superfruit). Także w Polsce dietetycy uważają borówki za najlepszy owoc. Rekomendowana przez dietetyków filiżanka owoców jagodowych do posiłku to jeden z prostszych kroków do zachowania zdrowia.