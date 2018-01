"Superbakteria" grasuje w Polsce. Jest odporna na wszystkie antybiotyki

Groźny szczep bakterii Klebsiella pneumoniae typu OXA-48 pojawił się na Pomorzu. Stwierdzono ją u 8 pacjentów w trzech szpitalach i hospicjum. Jest niezwykle niebezpieczna, bo nie reaguje na leczenie. Ale sanepid uspokaja: sytuacja jest pod kontrolą, wdrożyliśmy odpowiednie procedury.

- To niechorujący nosiciele - uspokaja dr Aneta Bardoń- Błaszkowska, kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku. Ale do akcji wkroczył sanepid.

Wojewoda pomorski powoła specjalny zespół, który będzie monitorował sytuacje. "Ma nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognisk bakterii" - poinformował Tomasz Augustyniak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku.

Przyznał, że natychmiast wdrożono odpowiednie procedury. "Zadziałaliśmy natychmiast, żeby nie zdarzyła się sytuacja podobna do tej, która ma miejsce na Mazowszu i na Podlasiu. Według danych jest tam największa w Polsce liczba zakażeń szpitalnych. Przykładowo w Białymstoku i okolicach jest ich od 40 do 60 miesięcznie - powiedział Radiu Gdańsk.

OXA-48. Gdzie dochodzi do zakażeń?

To druga już "superbakteria" odporna na wszystkie dostępne antybiotyki, która pojawiła się na Pomorzu. Szczepy OXA-48 prawdopodobnie trafiły do Europy z krajów arabskich. Rozprzestrzeniły się zwłaszcza we Francji, Holandii i Niemczech.