Super-broń Ukrainy w bazie wagnerowców. Są zdjęcia z Afryki

W grudniu ubiegłego roku malijskie media powiadomiły, że rząd w Bamako zakupił dwa tureckie drony. Zdjęcia, które otrzymaliśmy, dowodzą jednak, że maszyn typu Bayraktar jest w Mali więcej i znajdowały się one, przynajmniej do niedawna, w bazie wykorzystywanej przez wagnerowców - pisze rosyjski niezależny serwis The Insider. Opublikował również fotografie ukazujące bezzałogowce na lotnisku w Sevare.