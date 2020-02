Super Bowl 2020. Jenfer Lopez z politycznym i feministycznym manifestem

Za nami Super Bowl 2020. Równie wiele emocji co sportowa rywalizacja wzbudziły występy jednych z największych gwiazd muzyki POP. Na scenie pojawiły się Shakira i Jennifer Lopez, a hymn odśpiewała Demi Lovato. Szczególnie występ 51-letniej Lopez mógł zapaść w pamięci.

Super Bowl 2020. Jennifer Lopez z flagą Portoryko i USA

W ostatnich minutach występu na scenie u boku Jennifer Lopez wystąpiła córka oraz chór dziecięcy. Na scenie pojawiły się również "oświetlone klatki", w których znajdowały się dzieci. Obserwatorzy interpretują to jako nawiązanie do sytuacji na południowej granicy USA, gdzie zatrzymywani są imigranci, w tym dzieci, próbujący nielegalnie przedostać się do USA.