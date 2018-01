Sulęcin: pedofil w domu dziecka? Prokuratura przedstawiła mu zarzuty

29-letni wychowawca domu dziecka trafił do aresztu. Prokuratura zarzuca mu molestowanie nieletniej, poniżej 15. roku życia.

- Pierwszy to doprowadzenie małoletniej do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym, czyli dotykania w miejsce intymne czy całowania. Drugi związany jest ze składaniem małoletnim za pośrednictwem portalu społecznościowego propozycji odbywania takich czynności - powiedział Roman Witkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Do molestowania "małoletniej poniżej 15. roku życia", jak tłumaczył radiu eska.pl, Roman Witkowski, miało dochodzić przynajmniej kilkukrotnie. - Jeśli chodzi o doprowadzanie do poddania się innym czynnościom seksualnym to miało to miejsce od kwietnia do czerwca 2107 roku. Natomiast jeśli chodzi o drugi czyn to miało miejsce w okresie kilku dni czerwca 2017 roku - powiedział Witkowski.