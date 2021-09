Sukces Wirtualnej Polski. Nasza Strona Główna przyciągnęła najwięcej użytkowników

- Ostatnie wyniki badania Mediapanel potwierdzają, że Polacy darzą Wirtualną Polskę zaufaniem i chętnie wracają do naszych serwisów. Napełnia nas to optymizmem i mobilizuje do jeszcze lepszego wypełniania dziennikarskiej roli. Stale pracujemy nad jakością publikowanych przez nas treści i nie zwalniamy tempa. Nie ma sukcesów bez ciężkiej pracy. Dziękuję zespołowi za to, że codziennie udowadnia, jak tworzyć najlepsze media online w Polsce - skomentował Piotr Mieśnik, redaktor naczelny WP.