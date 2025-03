Sukces dzięki funduszom unijnym – historie, które inspirują

Sukces zaczyna się od pomysłu i pieniędzy, które pozwalają go zrealizować. Przekonało się o tym wiele polskich firm, które sięgnęło po fundusze unijne. Wdrożenie nowoczesnych technologii, stworzenie innowacji i dynamiczny rozwój – to wszystko stało się możliwe, dzięki Programowi Inteligentny Rozwój. Jego następca – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – to kolejna szansa także dla Twojej firmy. Poznaj historie przedsiębiorców, którzy już skorzystali ze wsparcia i przekonaj się, że warto realizować plany z Funduszami Europejskimi!

Materiał sponsorowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

UE od lat wspiera innowacyjność

Środki europejskie od lat przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych projektów w Polsce. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą finansować badania, wdrażać nowatorskie rozwiązania, ulepszać istniejące produkty i cyfryzować usługi. Wsparcie dostępne jest dla firm każdej wielkości i będących na różnych etapach rozwoju – zarówno do startupów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm i konsorcjów (również z organizacjami pozarządowymi i badawczymi). To jednak nie wszystko – z unijnych środków korzystają także instytucje sektora nauki oraz otoczenia biznesu.

O tym, że warto skorzystać z pomocy unijnej świadczy fakt, że jego poprzednik – Program Inteligentny Rozwój pomógł tysiącom ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, które przeprowadziły ponad 5 tysięcy prac badawczych i rozwojowych (dane z raportu ewaluacyjnego PO IR). Na jego realizacje przeznaczono około 8,6 mld euro pochodzących z Funduszy Europejskich. Celem programu było m.in. budowanie gospodarki opartej na wiedzy, podniesienie jakości badań naukowych i wspieranie instytucji otoczenia biznesu. Środki na realizację projektów otrzymały branże takie jak IT, medycyna, budownictwo, czy sektor gier wideo. Poniżej przedstawiamy kilka inspirujących historii firm, które dzięki niemu rozwinęły skrzydła.

Rower przyszłości? To już się dzieje!

Lżejsze, szybsze i bardziej efektywne. Projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego AG MOTORS to dowód na to, że polska branża rowerowa nie tylko nadąża za światowymi trendami, ale także sama je wyznacza. Dzięki środkom unijnym firma utworzyła nowoczesne zaplecze, którego celem jest projektowanie i testowanie nowoczesnych technologii dla jednośladów. To przełomowe przedsięwzięcie umożliwia rozwój innowacyjnych rozwiązań, takich jak inteligentne systemy wspomagania jazdy, lekkie i wytrzymałe materiały konstrukcyjne czy zaawanasowane systemy napędowe.

AG MOTORS dzięki nowemu centrum prowadzi badania nad aerodynamiką i ergonomią rowerów, co pozwala na dostosowanie ich konstrukcji do potrzeb zarówno zawodowych kolarzy, jak i jeżdżących rekreacyjnie. Zaawansowana infrastruktura badawcza obejmuje między innymi laboratoria testowe, tunel aerodynamiczny oraz stanowiska do badań wytrzymałościowych. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwo może opracowywać bardziej efektywne, ekologiczne i wygodne rozwiązania dla rowerzystów. To tutaj technologia spotyka dwa kółka i daje im nowe możliwości rozwoju.

Przełom w branży gier RPG

Środki unijne wspierają także polską branżę gier komputerowych. Projekt Cinematic Feel pozwolił firmie CD PROJEKT na opracowanie technologii oferującej graczom unikalną jakość wizualną w grach RPG (z ang. role-playing games), czyli grach fabularnych. Umożliwia ona tworzenie realistycznych animacji postaci i otoczenia, co znacząco podnosi poziom "zanurzenia się" w wirtualnym świecie oraz wejścia w fabułę gry.

Aby rozwinąć wątki fabularne, w grach komputerowych stosowane są przerywniki filmowe (tzw. cutsceny), podczas których zazwyczaj gracz ma ograniczone możliwości kontroli nad grą lub nawet nie kontroluje jej wcale. Jest to rozwiązanie kosztowne i czasochłonne. Tutaj właśnie pojawił się Cinematic Feel, który pozwolił tworzyć animowane sceny o wyższej jakości w krótszym czasie. Nowa technologia umożliwiła produkowanie większych, ciekawszych i bardziej interaktywnych gier.

Budownictwo efektywne energetycznie

Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w budownictwie to przyszłość rynku nieruchomości. Środki z Programu Innowacyjny Rozwój pomogły zaprojektować budynek modułowy efektywny zarówno energetycznie, jak i procesowo. Pozwoliło to na szybszą i tańszą budowę mieszkań z prefabrykowanych modułów. Projekt był wynikiem współpracy technologów i projektantów, skupionych wokół problemu dostępnego mieszkalnictwa.

Proces produkcji wyposażonego modułu i łączenia elementów w jedną całość na placu budowy trwa około 3 miesiące. Taki właśnie budynek powstał w Mysłowicach. Spośród innych budynków modułowych, wyróżnia się tym, że posiada tzw. dodatni bilans energetyczny – produkuje więcej energii niż zużywa. Zawiera również rozwiązania redukujące m.in. zużycie wody. Ten innowacyjny projekt powstał na wniosek Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Miasta Mysłowice, a wykonawcą była spółka DMDmodular w konsorcjum z Politechniką Krakowską.

Sięgnij po fundusze unijne!

Nowy program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki kontynuuje misję Programu Innowacyjny Rozwój, ale wprowadza także kilka istotnych zmian. Przede wszystkim umożliwia firmom realizację kompleksowych projektów np. w ramach Ścieżki SMART, która pomaga sfinansować prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie nowych produktów czy rozwijać kompetencje pracowników. Większy nacisk kładzie się również na cyfryzację oraz ekologię.

Firmy planujące inwestycje proekologiczne mogą skorzystać z Kredytu ekologicznego, który wspiera projekty związane z poprawą efektywności energetycznej. Dofinansowanie pozwala m.in. na modernizację infrastruktury, wymianę technologii na bardziej energooszczędne czy wdrażanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Z naboru Granty na Eurogranty mogą skorzystać przedsiębiorcy i organizacje badawcze, które chciałyby uzyskać finansowanie z programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, analizą rynku oraz doradztwem.

Startupy będące na wczesnym etapie rozwoju mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Startup Booster Poland. Wsparcie do 400 tys. zł umożliwia im akcelerację, rozwój produktów i ekspansję zagraniczną.

Firmy, które chcą zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynkach międzynarodowych, może zainteresować wsparcie Promocja marki innowacyjnych MŚP. Środki można przeznaczyć na sfinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych, działania marketingowe oraz budowanie strategii eksportowej.

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz rozwijać swój biznes dzięki funduszom unijnym, śledź dostępne programy i konkursy – aktualne informacje o naborach znajdziesz na stronie programu. Polecamy również zapisać się do newslettera , dzięki któremu można na bieżąco otrzymywać treści, zarówno o programach krajowych, jak i regionalnych.

