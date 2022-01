Sukces Biedronia. Został szefem komisji w Parlamencie Europejskim

Trudna podróż Biedronia do Brukseli

Zanim eurodeputowany mógł zapoznać się z dobrymi dla siebie informacjami, przeżył trudne chwile podczas lotu do Brukseli. W kabinie samolotu, którym leciał w poniedziałek z Warszawy do stolicy Belgii doszło do dekompresji. Pilot podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu na lotnisku w Dusseldorfie.