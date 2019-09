"Sueddeutsche Zeitung" o Andrzeju Przyłębskim. Nie kryje zdumienia

Polski ambasador w Berlinie Andrzej Przyłębski należy do nielicznych dyplomatów, którzy okazują "pewną sympatię" AfD - ocenia "Sueddeutsche Zeitung". Relacjonuje przebieg jednego ze spotkań z jego udziałem.

"Sueddeutsche Zeitung" pisze o dyplomatycznych zabiegach Alternatywy dla Niemiec (AfD). Autor Daniel Broessler opisuje spotkanie zarządu polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej z ambasadorem Andrzejem Przyłębskim. Miało ono przebiegać w zgodnej atmosferze do czasu, gdy ambasador nie spytał o stanowisko AfD w sprawie pomysłu budowy w Berlinie pomnika polskich ofiar nazizmu oraz dlaczego ugrupowanie to nie zostało uwzględnione w ponadpartyjnej inicjatywie posłów Bundestagu popierającej pomnik. Według gazety na spotkaniu z ambasadorem przewodniczący grupy parlamentarnej, poseł Zielonych Manuel Sarrazin, miał nazwać przedstawiciela AfD w komisji spraw zagranicznych Petra Bystrona "nazistą".

Antypolskie cele AfD

"Wejście AfD do Bundestagu dwa lata temu zmieniło nie tylko polityczny krajobraz w Berlinie. Ambasada po ambasadzie AfD stara się o dyplomatyczne uznanie, choć nie przebiega to gładko. Polski ambasador należy do tych nielicznych, którzy otwarcie okazują AfD pewną sympatię" - ocenia "SZ". Jak dodaje, w rozmowie z "Berliner Zeitung" Przyłębski miał powiedzieć niedawno, że partia ta jest "po części konserwatywna i patriotyczna", a te wartości są bliskie także PiS. Ambasador zaznaczyć miał jednak, że nie ma zrozumienia dla okazywanej przez AfD "bliskości wobec Rosji i pochwały Wehrmachtu". Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski jakiś czas temu zarzucił AfD antysemityzm i antypolonizm - zauważa "Sueddeutsche Zeitung".