Stypendium socjalne dla studentów. Kryterium dochodowe i warunki

Stypendium socjalne dla studenta – warunki przyznawania

Stypendium socjalne przyznawane jest przez Komisję Stypendialną uczelni i wiąże się z przedstawieniem niezbędnej dokumentacji. Co roku rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim ustala, jaka jest wysokość dochodu na osobę w rodzinę studenta, który jest warunkiem do ubiegania się o to świadczenie. Określane jest to podstawie minimalnej oraz maksymalnej wysokości dochodów zawartych w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Od 2022 roku minimalny próg to 780 zł (netto), zaś maksymalny dochód nie może przekroczyć 1051,7 zł (netto) na miesiąc.