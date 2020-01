WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze pogoda + 3 prognoza pogodypolskaocieplenie oprac. Katarzyna Bogdańska 11 godzin temu Styczeń, a pogoda wariuje. Idzie spore ocieplenie Zmiana w pogodzie nastąpi już w ten weekend. Głęboki niż znad Bałtyku Clara, który dotąd psuł nam pogodę, w sobotę przemieści się nad Białoruś, a w niedziele dotrze już nad południowo-zachodnią Rosję. Do Polski napłynie wyjątkowo ciepłe - jak na styczeń - powietrze. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pogoda. Po weekendzie będzie cieplej (WXCharts) Pogoda. W sobotę wprawdzie niż o nawie Clara odsunie się już nad Białoruś, ale swoim zasięgiem obejmował będzie jeszcze wschodnią, środkową i południową Polskę przynosząc chmury i opady deszczu, a w paśmie gór i przedgórza (w Beskidach, w Tatrach i w Bieszczadach) popada słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. Jednak, jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, już w godzinach popołudniowych, kiedy Clara zacznie odpuszczać i odsuwać się nad południowo-zachodnią Rosję, od zachodu odważnie wkraczać będzie pogodny wyż. Stąd w sobotę po południu, powoli, z godziny na godzinę pogoda w kraju będzie się poprawiać i do końca dnia chmury i słabe opady pozostaną już tylko na południu i południowym wschodzie (w pasie od Opolszczyzny po Podkarpacie i Lubelszczyznę). Ustąpienie Clary i nasunięcie się z zachodu pogodnego wyżu nie tylko w sobotę po południu przyniesie poprawę pogody, ale dobrze będzie wróżyło także na niedzielę. Wówczas za sprawą wyżu znad Bałkanów już na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Dopiero po południu w północno–zachodniej Polsce (w Zachodniopomorskiem i w Pomorskiem) niebo zaczną przykrywać chmury kolejnego frontu atmosferycznego, które przyniosą z sobą opady deszczu. Niestety jeszcze podczas weekendu w dalszym ciągu z kierunków zachodnich, powieje dość silny wiatr (do 25–30km/h), który w porywach dochodził będzie do 40– 50 km/h., a takie prędkości wiatru już znacznie będą wpływać na obniżenie temperatury odczuwalnej. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda na weekend. Temperatura Podczas weekendu z zachodu napływać będzie do nas ciepłe powietrze atlantyckie, stąd w cały kraju temperatura utrzyma się na plusie i w sobotę termometry wskażą od 4 na północy do 7 stopni w Wielkopolsce. Chłodniej będzie w pasie przedgórza, tutaj od minus 1 do plus 3 stopni. Natomiast w niedzielę na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni na wschodzie do 5-6 na zachodzie i ponownie chłodniej, bo od 0 do plus 2 będzie tylko na przedgórzu. Weekendowa noc będzie chłodna - od minus 1 na wschodzie do plus 1-2 na zachodzie. Na przedgórzu pojawi się lekki mróz do minus 2-4,tylko w rejonie Zakopanego dość znaczny, nocny spadek temperatury do minus 7 stopni. Pogoda na przyszły tydzień Niestety, prawie przez cały przyszły tydzień na niebie przeważać będą chmury (z niewielkimi przejaśnieniami) i od czasu do czasu popada deszcz, a w górach śnieg. Jedynie w czwartek przejściowo, bo na jeden dzień w całym kraju pogoda poprawi się i tego dnia słońca nie powinno nam brakować. Jak na styczeń, to nadal będzie dość ciepło, bo temperatura wahać się będzie od 3 do 7 stopni na plusie, choć nie wykluczone, że w środku tygodnia (na dwa, trzy dni) na zachodzie kraju słupek rtęci podskoczy do 8, a nawet 10 stopni. Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz też: Czy Duda powinien lecieć do Jerozolimy? Jego konkurent: odpowiedź jest prosta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące