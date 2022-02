Styczeń 2022 globalnie w czołówce najcieplejszych

Cyklony tropikalne

Podsumowanie ubiegłego miesiąca obejmuje również występowanie cyklonów tropikalnych na świecie. Sezon na te zjawiska trwa na południowej półkuli, w związku z czym to właśnie tam było ich najwięcej. Choć ich liczba nie odbiegała znacząco od średniej, to i tak doliczono się sześciu cyklonów tropikalnych. Do najsilniejszych należał Batsirai, który pod koniec miesiąca rozwinął się na Oceanie Indyjskim i na początku lutego uderzył w Madagaskar.