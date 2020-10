Studentka przerwała wykład sędziego TK Jakuba Steliny. Padły ostre słowa

Protest kobiet. Ostra reakcja studentki

Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że przeprowadzenie aborcji ze względu na letalne wady płodu jest niezgodne z konstytucją i zmienił kompromis antyaborcyjny, który obowiązywał od 1993 roku. To wywołało protesty kobiet w całej Polsce.

Jednym z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który poparł wyrok, był prof. Jakub Stelina. Sędzia pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w poniedziałek prowadził wykład. Został on przerwany przez jedną ze studentek. Oliwia Zamrzycka odczytała oświadczenie, w którym zarzuciła prof. Stelinie niekompetencje i brak człowieczeństwa.

Protest kobiet. Studentka przerwała wykład prof. Steliny

Studentka prawa Oliwia Zamrzycka wyraża sprzeciw do wyroku TK z dnia 22.10.2020

"Jako studentka, a tym bardziej jako kobieta, nie wyobrażam sobie uczęszczania na zajęcia, a tym bardziej na egzamin do kogoś, kto kilka dni temu podeptał moje prawa. Dlatego apeluję do Pana o rezygnację z pracy na naszej uczelni. Być może jest Pan specjalistą z zakresu prawa pracy, jednak konstytucjonalista z Pana marny, a co najważniejsze mam wrażenie, że zapomniał Pan czym jest człowieczeństwo i właśnie tym motywuję swoją prośbę" - dodała.