Studenci walczą o Jowitę. Protesty w Poznaniu

Jowita domaga się remontu

Jeszcze w czerwcu rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska poinformowała, że Jowita potrzebuje remontu i nie może przyjmować kolejnych studentów, a decyzja ta jest niezależna od tego, jakie będą dalsze plany budynku. "To jest nieodwołalne. I to bez względu na to, czy będziemy dalej przygotowywać Jowitę do sprzedaży, czy do remontu, czy też zamkniemy gmach i będziemy utrzymywać w takim standby'u [...] tutaj każda z tych trzech dróg pod względem formalnym jest możliwa" - powiedziała Kaniewska.