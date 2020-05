Strzelce Krajeńskie. Starsze małżeństwo zmarło z głodu? Sprawę bada w prokuratura

Jak donosi Polsat News, mężczyzna był widziany ostatni raz na około tydzień przed śmiercią. Według sąsiadów wyglądał na chorego, mówił, że źle się czuje i prosił o zrobienie zakupów. W ciągu tygodnia sąsiedzi słyszeli głośne odgłosy dochodzące z mieszkania starszego małżeństwa, ale uznali, że trwa tam remont. Dopiero po fakcie doszli do wniosku, że to, co wzięli za hałas, było wołaniem o ratunek. Kiedy wezwali pomoc, było już za późno.