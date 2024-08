Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Policja zatrzymała podejrzanego

Szybko okazało się, że sprawy mają ze sobą związek. Z ustaleń PAP wynika, że postrzelonego pod barem mężczyznę zabrali do samochodu przypadkowi świadkowie, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan pogorszył się, w związku z tym mężczyźni zatrzymali się w centrum Nadarzyna i wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł. Zgon nastąpił wskutek rany postrzałowej.