Strzelanina w USA. Policja informuje o wielu poszkodowanych

Do strzelaniny doszło w Knoxville w poniedziałek 12 kwietnia. Strzały miały paść w pobliżu szkoły Austin-East Magnet High School.

USA. Strzelanina w Knoxville w pobliżu szkoły

USA. Strzelanina w Knoxville. Nieoficjalnie: sprawca nie żyje

Jak przekazano w odrębnym komunikacie, w wyniku strzelaniny zginęła jedna osoba. Nie wiadomo jednak, czy jest to sprawca zdarzenia. Poinformowano również o jednej osobie aresztowanej w związku ze sprawą.

Jak tłumaczą policjanci, zgłoszenie, które wpłynęło do służb, miało dotyczyć jednej uzbrojonej osoby. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do szkoły, z budynku miały paść strzały. To właśnie wtedy raniony został jeden z policjantów.