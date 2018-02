Strzelanina w szkole na Florydzie. 16 ofiar śmiertelnych. Strzelec zatrzymany

Biuro szeryfa w hrabstwie Broward na Florydzie poinformowało o strzelaninie w Marjory Stoneman Douglas High School w Parkland. Na ulice wysłano członków jednostki specjalnej SWAT. Policja zatrzymała już strzelca. Potwierdzono też informację o pierwszych ofiarach.

Szeryf z hrabstwa Broward Scott Israel poinformował, że podejrzanym strzelcem jest Nicolas Cruz. To 18-latek, były uczeń tej szkoły - podaje portal apnews.com. Nastolatek został aresztowany tuż po tym, jak zlokalizowano go w okolicy szkoły, gdzie doszło do masakry. - To jest straszny dzień. To jest katastrofalne - opisuje Israel.