Strzelanina w Nowym Jorku. Rannych zostało 10 osób

Do strzelaniny doszło we środę w pobliżu klubu nocnego Amazura tuż po 23, kiedy duży tłum opuszczał lokal. Wcześniej miała odbywać się tam prywatna impreza.

Według nowojorskiej policji czterech mężczyzn oddało co najmniej 30 strzałów w kierunku tłumu. W związku ze sprawą trwają poszukiwania srebrnego sedana.

Rannych zostało 10 osób. Zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Ofiary to sześć kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 16 do 20 lat.