Strzelanina w Kanadzie. Nie żyją co najmniej cztery osoby

Kanada. Doszło do strzelaniny, w wyniku której umarły co najmniej cztery osoby. Akcja policji wciąż trwa.

Strzelanina w Kanadzie – są ofiary

Do wydarzenia doszło w mieście Fredericton, stolicy stanu Nowy Brunshwik w Kanadzie. Wiadomo, że w strzelaninie zginęły co najmniej cztery osoby. Lokalne władze apelują do mieszkańców, żeby pozostali w domach. Akcja policji wciąż trwa.