Strzelanina między strażnikami na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu

Starcia rozpoczęły się 28 kwietnia. Doszło do walk na kamienie. Potyczki przerodziły się w bitwę z użyciem ciężkiej broni, w tym karabinów maszynowych i moździerzy, a konflikt rozprzestrzenił się na prawie tysiąc kilometrów granicy. Musiało dojść do bezpośredniego spotkania premierów obu krajów: Kohira Rasulzody, tadżyckiego polityka i Ulukbeka Maripowa z Kirgistanu, by doszło do zawieszenia broni.