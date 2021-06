Strój uczniów w upale? Dyrektorka z Poznania daje wytyczne: "adekwatny do miejsca"

Ogłoszenie dyrektorki szkoły w Poznaniu dot. ubioru

Monika Kusz przekazała, jak uczniowie powinni przychodzić ubrani do szkoły. Według niej, jeśli ktoś decyduje się na krótkie spodenki, to powinny być one do kolan. Bluzki natomiast powinny zakrywać brzuch oraz ramiona.