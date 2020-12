"Strefy wolne od LGBT". Francuski minister zapowiada wizytę w jednej z nich

Clement Beaune od lipca 2020 roku jest wiceministrem ds. europejskich przy ministrze spraw zagranicznych Francji. To on doradza francuskiemu prezydentowi w sprawach związanych z Unia Europejską. W najnowszym wywiadzie, udzielonym magazynowi dla osób LGBT - "Tetu", wyjawił, że jest gejem.

W magazynie, który w środę ukaże się we francuskich kioskach, Clement Beaune zapewnia, że jego homoseksualizm nie stanowi żadnej przeszkody w byciu ministrem. Zapowiedział też, że zamierza walczyć z "homofobią państwową" w Polsce i na Węgrzech .

Beaune, tuż po mianowaniu na urząd, skrytykował w rozmowie z France Inter polskie "strefy wolne od LGBT". Magazyn "Tetu" zwraca uwagę, że stało się to po miesiącach milczenia w tej sprawie ministra spraw zagranicznych Francji Jeana-Yvesa Le Driana. Teraz zapowiedział, że na początku 2021 roku wybiera się do Polski, by odwiedzić jedną z tych stref.