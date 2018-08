Strefa Gazy atakowana przez Izrael. Zabito trzy osoby

Izrael zaatakował Strefę Gazy. Nie żyją trzy osoby. Jedną z ofiar była ciężarna kobieta.

Reakcja na ostrzał Izreala

Krytyka ONZ

Strefa Gazy – gwałtowne protesty

Protesty w ramach „Wielkiego Marszu Powrotu” rozpoczęły się w Strefie Gazy w marcu. Jego nazwa odnosi się do żądań Palestyńczyków dotyczących umożliwienia im powrotu do domów znajdujących się na terytorium Izraela (opuścili je lub zostali wygnani w 1948 roku).

Wiadomo, że w protestach z rąk izraelskich sił bezpieczeństwa zginęło ok 160 Palestyńczyków. Od 2008 roku między Izraelem, a kontrolującym Strefę Gazy Hamasem doszło do trzech wojen. Od 2014 obowiązuje kruche zawieszenie broni.