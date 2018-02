Strażnicy nie mogą używać szminek. Nietypowy zapis w regulaminie weneckiej straży miejskiej

Włosi przecierają oczy ze zdumienia czytając nowy spis praw i obowiązków, które dotyczą straży miejskiej. Teraz wszystkie kobiety mają obowiązek nosić na sobie bieliznę, a mężczyźni nie mogą używać kolorowych kosmetyków.

Dla większości osób zakładanie bielizny do pracy jest czymś oczywistym. Jednak, jak się okazuje, we Włoszech nie wszyscy tak uważają. Wenecka Straż Miejska otrzymała nowy regulamin, w którym zaznaczono, że strażniczki miejskie muszą nosić bieliznę, w tym także biustonosz. Dodatkowo, każda z nich ma obowiązek zakładania gładkich rajstop w beżowym kolorze.

Jednak największe zdumienie budzą zapisy dotyczące mężczyzn. Teraz panowie nie mogą przychodzić do pracy pomalowani szminką, tuszem do rzęs czy różem. Brodę i wąsy mogą zachować, ale dłuższe włosy muszą zwinąć w kok i schować pod czapką. Dodatkowo lakier do włosów i brylantynę powinni nakładać z umiarem.