Strażak jest dobry na wszystko. Ugasi pożar, odbierze poród...

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w miejscowości Budy Czarnockie na Podlasiu strażacy mieli wyjątkowo pracowitą noc. Nie dość, że o północy zostali wezwani na miejsce wypadku to jeszcze musieli odebrać poród. Szczęśliwie obie akcje zakończyły się sukcesem.

Tuż przed godziną 2 w nocy do strażaków usuwających pozostałości po kolizji dwóch samochodów podszedł mężczyzna z prośbą o pomoc. Właśnie jechał z ciężarną żoną do szpitala, niestety poród już się rozpoczął i liczyła się każda minuta. Szczęśliwie w zespole strażackim znajdował się też ratownik medyczny, który nie tracąc ani chwili wezwał pogotowie i razem z kolegą przystąpił do odbierania porodu.