Strażacy wrócili z Turcji. Jest zapowiedź nagród

Polska akcja ratownicza w Turcji zakończona. "Kawał dobrej roboty"

- Nasi bohaterowie, którzy wrócili z niezwykle trudnej misji - tak do strażaków zwrócił się Mariusz Kamiński. Szef MSWiA wspomniał, że grupa ratownicza była gotowa jeszcze tego samego dnia, gdy doszło do kataklizmu, by ruszyć z pomocą. - Każda godzina, każdy dzień to było życie, być lub nie być ludzi, którzy czekali pod gruzami - podkreślił minister.