Strategia LGBTIQ dla Europy. "Krytyczna chwila dla UE"

W wielu krajach Unii Europejskiej mniejszościom seksualnym odmawia się praw, są one wystawione na ataki i otwartą wrogość, jak choćby w Polsce, gdzie samorządy obwołały się 'strefami wolnymi od LGBT'. Ich istnienie i tożsamość są piętnowane jako ideologia" - pisze lewicowy dziennik "Tageszeitung" "TAZ".

Tytuł komentarza - "Drażliwa i konieczna" - również oddaje ocenę autorki - Evy Oer, co do strategii na rzecz osób LGBTIQ, którą KE przedstawiła w czwartek.

"TAZ" przypomina, że we wtorek "kolejny cios wymierzyły Węgry, składając w parlamencie projekt homofobicznych zmian w konstytucji, który ma uniemożliwić adopcję dzieci osobom samotnym czy parom jednopłciowym".

"Dlatego najwyższy czas, by powiedzieć osobom dotkniętym tymi szykanami: jesteście obywatelkami i obywatelami UE i my was chronimy - tak mniej więcej wyraziła się wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Pytanie tylko, w jaki sposób?", zastanawia się autorka komentarza.