Straszna śmierć 21-latki. Szok po odkryciu ciała w szkole katedralnej

Według ustaleń policji miała liczne urazy głowy, co może wskazywać na to, że narzędziem zbrodni był młotek. Jak informuje BBC, kamery znajdujące się na terenie placówki, uchwyciły 24-letniego trenera hokeja, który wszedł za Lilie James do pomieszczenia. Mężczyzna miał później wyjść sam z łazienki i wezwać policję.