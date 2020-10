Strajk w Polsce. Media: Zdewastowano biuro poselskie Jacka Sasina

Do zdarzenia miało dojść około godz. 23 w sobotę. "Na elewacji i szybach biura pojawiły się wulgarne napisy. Teren obok został zaśmiecony tabliczkami o równie wulgarnej treści. O zdarzeniu poinformowaliśmy policję, która ustala sprawców. Funkcjonariusze przesłuchali świadków i zabezpieczają monitoring, którym objęty jest budynek przy Francuskiej, w której mieszczą się biura" - relacjonuje pracownik biura, cytowany przez wPolityce.pl.

W sobotę media podawały, że kibice klubu Arka Gdynia sforsowali drzwi biura poselskiego Marcina Horały z PiS i wdarli się do środka. Do zdarzenia miało dojść po tym, gdy Strajk Kobiet ruszył spod Urzędu Miasta do biura PiS przy ulicy Starowiejskiej. Protest przez cały czas był eskortowany przez kordon policji.