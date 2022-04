Strajk pracowników Polregio. Odwołano ponad 20 połączeń kolejowych

W czwartek część pociągów nie zrealizuje kursów z Łodzi do Warszawy i z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania z powrotem, z Łodzi do Częstochowy, z Radomska do Częstochowy i z powrotem, z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego, Ostrowa Wielkopolskiego oraz relacji Wieluń - Tarnowskie Góry.