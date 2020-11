Strajk pielęgniarek. "Musi być uciążliwy, by przyniósł efekt"

Strajk pielęgniarek. "Kpi się z nas"

Wyjaśnia: - Niejednokrotnie ostatnio widzieliśmy lekceważenie ze strony władz. To właśnie pielęgniarki i pielęgniarze stoją na pierwszej linii frontu. To właśnie ta grupa jest najbardziej narażona na zakażenie, co widać w liczbie zgonów pielęgniarek - od początku listopada zmarło ich tyle, co w pierwszym półroczu tego roku. Mimo naszego zaangażowania kpi się z nas trzymając w niepewności co do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w szczególnych warunkach. Nie zagwarantowano nam też wypłaty 100 proc. świadczenia chorobowego w przypadku zakażenia koronawirusem.