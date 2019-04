Strajk nauczycieli w Końskowoli zawieszony. "Muszą być teraz z uczniami"

Informacja o śmierci nastolatki w Końskowoli rozdarła nauczycieli. Postanowili zawiesić strajk. Decyzję o wstrzymaniu protestu wspiera powiatowe ZNP. Popierają też rodzice. Mama jednej z uczennic z tej szkoły mówi nam, że to dobry ruch. Bo po to są też nauczyciele, by być z uczniami w trudnych momentach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Strajk w tej szkole został zawieszony. (Facebook.com, Fot: Szkoła Podstawowa w Końskowoli)

Uczennica VIII klasy szkoły podstawowej zmarła we wtorek. Była ciężko chora. Miała wadę serca, oczekiwała na przeszczep.

Jak pisaliśmy w środę w Wirtualnej Polsce, puławski oddział ZNP po otrzymaniu informacji o śmierci dziewczynki, wydał zgodę na zawieszenie strajku w Zespole Szkół w Końskowoli.

- Oni są w ciężkim stanie psychicznym, to jest trauma w środowisku. Jeśli taka jest ich wola, żeby zawiesić akcję strajkową, to ja na to wydaję zgodę. Uszanowaliśmy ich prośbę, nie mamy żalu, ani pretensji. Muszą być teraz razem - powiedział WP Lucjan Tomaszewski, prezes Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Puławach. Dodał, że nie otrzymał informacji, czy strajk zostanie w tej szkole odwieszony.

- Ludzie zaatakowali naszych nauczycieli. Nie mogłam spokojnie czytać tych wpisów, że gdyby była w szkole, to by żyła. Niestety nie jest tak, jak oni myślą - mówi WP mama uczennicy, która blisko kolegowała się ze zmarłą nastolatką.

Pedagog oparciem - Stała się tragedia dla rodziny, dla naszych dzieci, ale także dla nauczycieli. Powrót do szkoły dobrze zrobi tym dzieciom. Są razem, razem wspomagają się w tym okresie trudnym dla wszystkich. Mają też pomoc psychologa i wsparcie wychowawców. Jestem spokojniejsza, bo wiem, że ktoś oprócz nas rodziców ich w tej sytuacji rozumie i wspiera - wyznaje kobieta.

Dyrektor szkoły Beata Antolak mówi WP, że nauczyciele identyfikują się z uczniami. I dlatego zawiesili strajk.

- Starają się wspierać siebie nawzajem i uczniów w obliczu tej tragedii. Chcą po prostu być z uczniami, szczególnie tymi klas ósmych. I nie zostawiać ich w tej trudnej sytuacji - wyznaje Antolak.

Strona szkoły została wygaszona na znak żałoby w czarne kolory.

Pogrzeb dziewczynki odbędzie się w piątek.