Strajk nauczycieli. TVP akcentuje brak faktur za korepetycje i kpi z artystów

Zanim został wyemitowany, już budził kontrowersje. Nowy odcinek programu TVP1 "Alarm" można podzielić na dwie części. Pierwsza to uwypuklenie tego, że nauczyciele nie wystawiają faktur za korepetycje. Druga - kpiny z ludzi kultury, którzy angażują się w protesty.

"A może by tak umówić się na prywatne korepetycje ze strajkującymi nauczycielami? W godzinach, gdy trwa protest? Zrobiliśmy to w "Alarm" TVP1. Próby były owocne, kosztowne, ale bez faktur..." - napisał na Twitterze dziennikarz Przemysław Wenerski, zapowiadając wieczorny program.

"Bronili karpi, teraz nauczycieli"

Poza tym, w programie można było usłyszeć, co mówiły osoby dzwoniące do TVP. Skarżyły się na szefa ZNP Sławomira Broniarza. Groziły, że go pozwą za strajk i że "on chce się dostać do władzy".