Strajk nauczycieli 2019. TVP zapowiada program. "Cały materiał się sypnie"

TVP zapowiada na sobotni wieczór materiał na temat nauczycieli. Jak napisał na Twitterze Przemysław Wenerski, dziennikarze umówili się ze strajkującymi na korepetycje. "Próby były owocne, kosztowne, ale bez faktur..." – stwierdził. Natychmiast wytknięto mu podstawowy błąd.

"A może by tak umówić się na prywatne korepetycje ze strajkującymi nauczycielami? W godzinach, gdy trwa protest? Zrobiliśmy to w "Alarm" TVP1. Próby były owocne, kosztowne, ale bez faktur..." – napisał Wenerski na Twitterze, zapowiadając wieczorny program.

Radość nie trwałą długo, bo bardzo szybko użytkownicy Twittera wytknęli dziennikarzowi TVP niewiedzę. "Rozumiem, że pan dobrze sprawdził, że korepetytor ma obowiązek wystawić fakturę? Bo jak nie to się chyba cały materiał sypnie" – napisał Krzysztof Izdebski, prawnik i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo.

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, nauczyciel udzielający korepetycji nie spełnia warunku prowadzenia działalności gospodarczej . Oznacza to, że nie musi rejestrować działalności gospodarczej, prowadzić księgowości ani wystawiać faktur.

Na zapowiadany materiał dziennikarzy TVP spadła fala krytyki. Część osób porównuje go do słynnych już publikacji na temat lekarzy rezydentów. "Cóż, niedawno przecież zdekonspirowali lekarzy rezydentów, którzy jedzą kawior i jeżdżą na wakacje – niegodziwcy" – napisał Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej". A Tomasz Lis stwierdził: "Zamówić korepetycje u protestującego nauczyciela, żeby skompromitować nauczycieli - w TVP odrodził się nurt SB-cki, który - jak błędnie sądzono - dogorywał dokładnie 30 lat temu, w okolicy wyborów z 4 czerwca. Towarzysze od brudnej roboty młodsi, ale też zdolni do wszystkiego".