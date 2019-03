Strajk nauczycieli: podano wstępne wyniki referendum strajkowego. Co na to Beata Szydło?

Strajk nauczycieli: znamy wstępne wyniki referendum strajkowego nauczycieli. Za strajkiem opowiedziało się od 85 do 90 osób z placówek edukacyjnych. Zdaniem Beaty Szydło priorytet stanowią uczniowie

W poniedziałek 25 marca zakończyło się trwające od 5 marca referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Referendum odbywało się we wszystkich szkołach oraz placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia odnośnie żądań o podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych. W poniedziałek 25 marca o 11:30 prezes ZNP, Sławomir Broniarz, podał, że do sporu zbiorowego weszło aż 85% szkół i przedszkoli. Potwierdził on również informacje podane przez rzeczniczkę ZNP, że za strajkiem opowiedziało się od 85% do 90% pracowników placówek edukacyjnych, zaangażowanych w spór.