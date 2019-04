Strajk nauczycieli. Mocne oświadczenie Małopolskiej Kurator Oświaty

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak podkreśla, że mimo strajku nauczycieli, matury w polskich szkołach muszą się odbyć. Kurator zaznacza, że obowiązek przeprowadzenia egzaminu na system oświaty nakłada konstytucja. "Jak długo można igrać z emocjami uczniów?! Dość tego!" - pisze Nowak.

Małopolska Kurator Oświaty apeluje do nauczycieli o sprawne przeprowadzenie egzaminów. Zaznacza, że w tych dniach najważniejsi dla nich powinni być uczniowie. "Obowiązkiem konstytucyjnym władzy publicznej jest zapewnić obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Matury w związku z tym muszą się odbyć, uczniowie muszą mieć zagwarantowaną możliwość zdania egzaminów i podjęcia dalszego kształcenia na wyższych uczelniach. Czy nie o to nam chodzi? Jak długo można igrać z emocjami uczniów?! Dość tego! Namawiam do odważnej obrony praw ucznia. Państwo Polskie i jego urzędnicy muszą wreszcie stanąć po stronie tych, dla których system oświaty istnieje - po stronie uczniów" - zaznacza.