Strajk nauczycieli. MEN próbuje ratować egzaminy. ZNP: resort wprowadza w błąd

MEN rusza na ratunek zagrożonym egzaminom. Minister podpisała rozporządzenia, które dają możliwość poszerzenia zespołów egzaminacyjnych o osoby, które nie są czynnymi nauczycielami. Resort pisał nawet, że może to być "każdy z kwalifikacjami pedagogicznymi". Jednak w dokumentach mowa o czymś więcej.

Rozporządzenia datowane na 2 kwietnia podpisała minister edukacji Anna Zalewska. Jedno dotyczy egzaminu ósmoklasisty, drugie - gimnazjalnego i maturalnego. Na czym polega zmiana? Sprawdziliśmy. Do tej pory w zespołach zasiadać mogli tylko czynni nauczyciele ze szkoły, w której przeprowadzany jest egzamin. Zespoły mogły być również poszerzone o nauczycieli z innej placówki oświatowej.

Teraz, zgodnie z rozporządzeniami, w zespołach będą mogły także zasiąść osoby, które mają "kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela", a nie pracują w żadnej placówce oświatowej.

- Te rozporządzenia zostały przygotowane na prośbę dyrektorów szkół. Oni bardzo na to czekali. I mamy głos podziękowania z ich strony, bo to jest ukłon w ich stronę. Myślę, że to jest dobra zmiana - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik prasowa MEN, Anna Ostrowska.