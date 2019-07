Strajk nauczycieli 2019: Ruszyły wypłaty z funduszu strajkowego. Pieniędzy nie starczy dla wszystkich

Strajk nauczycieli 2019: Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” rozpoczął wypłaty z funduszu strajkowego, ale środków nie starczy dla wszystkich. Zobacz, na jaką zapomogę mogą liczyć nauczyciele.

Strajk nauczycieli 2019 - wypłaty z funduszu strajkowego

Strajk nauczycieli – pieniędzy starczy dla każdego?

Po podzieleniu kwoty funduszu na 500 zł wychodzi niewiele ponad 17 tys. 200 osób, które otrzymają środki. Z tego powodu komitet postanowił, że pierwsze wypłaty dla nauczycieli, nauczycielek oraz innych pracowników oświaty otrzymają osoby, których dochody są mniejsze niż 1000 zł brutto na osobę w rodzinie. Następnie kolejno pieniądze otrzymają nauczyciele i pracownicy oświaty z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itp., aż do wyczerpania środków. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, zapomogę mogą dostać nauczyciele, nauczycielki oraz osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które brały udział w strajku nauczycieli przez minimum 9 dni. Ponadto w dniu przystąpienia do strajku nie mogły należeć do związki zawodowego, a obecnie są w najtrudniejszej sytuacji materialnej.