Strajk nauczycieli 2019. Politycy PiS milczą

Politycy partii rządzącej nie chcą odnosić się do tego, w jakim stopniu strajk nauczycieli utrudnił im pracę i jak zorganizowali opiekę dla swoich dzieci. Posłowie odsyłają do przedstawicieli rządu, którzy również milczą.

O kontakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów poprosił nas między innymi Waldemar Buda. Poseł PiS był bardzo ostrożny w rozmowie. – Nie chcę się wypowiadać, po jednej czy drugiej stronie. Myślę, że to kompetencja Rady Ministrów – stwierdził Buda, pytany o to, jak zorganizował czas swoim dzieciom w trakcie strajku nauczycieli.

Strajk (bez)problemowy

Problemu ze zorganizowaniem opieki nie mają ci, których dzieci chodzą do szkół niepublicznych. W takiej sytuacji jest na przykład szef Kancelarii Premiera, który był gościem programu „Tłit” w Wirtualnej Polsce. – Na szczęście w szkole, w której uczą się moje dzieci, nie ma strajku – przyznał Michał Dworczyk. Dodał, że to szkoła niepubliczna, więc nauczyciele w niej nie strajkują.

- Nie będziemy ustosunkowywać się do sprawy - usłyszeliśmy w biurach poselskich polityków PiS, kiedy pytaliśmy o to, jak radzą sobie ze strajkiem i czy zakłócił on prace ich i ich najbliższego otoczenia.

Strajk nauczycieli. Rząd tylko na konferencji

Wicepremier Beata Szydło, która negocjowała w niedzielę do późnego wieczora z nauczycielami oraz szef KPRM Michał Dworczyk odnieśli się do fiaska rozmów z dwoma związkami zawodowymi. – Pan Broniarz podjął decyzję o odrzuceniu podwyżek dla nauczycieli. To on podjął decyzję o odrzuceniu podwyżek dla nauczycieli – podkreśliła wicepremier.