Strajk nauczycieli 2019 niedługo się zacznie. Sprawdź, jak długo będzie trwać i jaką przybierze formę

Już wkrótce rozpocznie się kolejny w tym roku strajk nauczycieli. Przez decyzję członków ZNP wiele szkół będzie funkcjonować odmiennie niż dotychczas.

Strajk nauczycieli 2019 opóźniony o tydzień

Strajk pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych miał się zacząć we wtorek 15 października, czyli tuż po Dniu Edukacji Narodowej, przypadającym 14 października. Jednak Sławomir Broniarz przesunął go na 22 października. Chodzi o to, żeby przyciągnąć do akcji niezdecydowanych nauczycieli i wyjaśnić im, jak mogą uniknąć niechcianych konsekwencji protestu.