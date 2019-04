Strajk nauczycieli 2019. "Nie chodzi o porozumienie, tylko o eskalację"

Mariusz Błaszczak zabrał głos w sprawie strajku nauczycieli. Szef MON stwierdził, że "nie widzi woli porozumienia" u ZNP. Minister skrytykował też szefa związku, Sławomira Broniarza, zarzucając mu cele polityczne.

- Broniarz to były poseł SLD. Jego działania to jasny dowód na to, że realizuje swoje cele polityczne. Ta walka polityczna odbywa się kosztem dzieci - powiedział Mariusz Błaszczak. Jak dodał, w przypadku szefa ZNP "mamy do czynienia z politykiem, który założył maskę związkowca".