Strajk kobiet. Warszawa protestuje [TRANSMISJA NA ŻYWO]

"Jeśli nie mieliście okazji wyjść na ulice w środę , to w czwartek od 19 do 21 odbędzie się blokada Warszawy. Szczegóły będziemy podawać jak zwykle bliżej wydarzenia. A w piątek mobilizacja - cała Polska do Warszawy na protest" - przekazały organizatorki Warszawskiego Strajku Kobiet w mediach społecznościowych.

Tegoroczne strajki kobiet wybuchły po informacji o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Uzasadnienie decyzji ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego opublikował po ponad trzech miesiącach. - Publikacja uzasadnienia wyroku TK to sytuacja bez precedensu. To tak, jakby TK tłumaczył się przed rządem z tego, co robi i dlaczego. To wszystko jest postawione na głowie. To upadek Trybunału Konstytucyjnego - mówił Wirtualnej Polsce konstytucjonalista prof. Marcin Matczak.